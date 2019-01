insider am montag / 14. januar

In China könntet ihr Punkte bekommen, wenn ihr euren Sozialbeitrag pünktlich bezahlt – diese und weitere Themen im insider mit Tim Neumann.

300 Euro für was eigentlich?

Bericht: Barbara Beer | Thema: Der Semesterbeitrag wird fällig. Etwas mehr als 300 Euro müsst ihr bezahlen, aber wofür? Wir dröseln die einzelnen Kosten auf.

Punkte für „gutes“ Leben

Bericht: Lisa Rosenfeld | Thema: In Chine ist ein Sozialkreditsystem geplant: Menschen können Punkte sammeln und verlieren – je nachdem, wie sie sich verhalten. Das kann durchaus krasse Folgen haben.

You Me At Six

Bericht: Rebeca Wasinski | Thema: You Me At Six spielen am Dienstag in Köln. Sie starten ihre Europa-Tour und liefern live ab.

