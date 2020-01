insider am montag / 13. januar



Wie wohnt es sich so in Düsseldorf und in den Studierendenwohnheimen? Unter anderem müssen Freundinnen und Freunde in Studi-Wohnheimen 5 Euro pro Übernachtung zahlen. Das war ein Thema im insider mit Laura Mertens.

Vorurteile mit Bilderbuch abbauen

Bericht: Carina Blumenroth | Thema: „Die Unsichtbaren“ ist ein Kinderbuch über Obdachlosigkeit. Das soll vor allem mit Vorurteilen aufräumen und kommt wohnungslosen Menschen zu gute.

5 Euro pro Übernachtung?

Bericht: Cate Thráinsson | Thema: Übernachtungsgäste im Studierendenwohnheim sollen zahlen. Hintergrund ist der Fakt, dass in der Vergangenheit schon Leute zu zweit dort gewohnt haben, obwohl nur eine Person da gemeldet war.

Siemens in der Kritik

Bericht: Felix Otte | Thema: Der Konzern Siemens liefert Material für ein Kohlebergwerk in Australien. Dafür hagelt es Kritik – aus Deutschland und Australien. Vor allem die Fridays for Future Bewegung kritisiert das Vorhaben.

Der insider in der snooze-edition immer von 9 bis 12 Uhr.