insider am montag / 12. februar

Ja, es ist Rosenmontag und ja in Düsseldorf erleben die tollen Tage ihren Höhepunkt. Aber der insider heute bietet auch anti-karnevalistische Gegenpunkte für alle, die sich einschließen. Alles heute im insider mit Sonka Hinders.

Helau und so…

Bericht: Carina Blumenroth | Thema: In Düsseldorf ist Rosenmontag in vollem Gange. Wie sieht die Stimmung in der Stadt aus? Wir schalten in die jecke Menge.

Bericht: Anna Clauberg | Thema: Der Mobilfunkanbieter Telefonica hat eine Untersuchung zu Karneval gestartet. Sie wollten wissen wer alles zu den Karnevalszügen in Düsseldorf und Köln kommt. Die Ergebnisse sind teils ziemlich überraschend.

Preiserhöhung in der Mensa

Bericht: Dennis Rettberg | Thema: Am Donnerstag wurde bekannt, dass das Studierendenwerk die Preise in den Mensen erhöhen möchte. Dazu soll der Semesterbeitrag an den Hochschulen angepasst werden. Wir haben dazu eine studentische Vertreterin im Verwaltungsrat zu den Hintergründen befragt.

(Anmerkung: Wir haben in der Sendung auch mit Fabian Schröer vom AStA der Heinrich-Heine Universität Düsseldorf gesprochen um die Reaktion des AStAs zur Preiserhöhung zu beleuchten. Aufgrund technischer Probleme ist es leider nicht möglich das Interview online zu setzen. Das tut uns Leid. Auf seiner Facebookseite hat sich der AStA in Kommentaren unter der Bekanntmachung aber auch mit Reaktionen zu Wort gemeldet.)