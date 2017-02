insider am mittwoch / 8. februar

Das letzte Mal vor den Semesterferien hat sich der mittwoch-insider für euch ins Studio gestellt. Anni Stosberg und Kristina Gorytzka haben über den neusten Klatsch und Tratsch, ein cooles Projekt in Wuppertal und ja, auch über Fussball geredet. Alles jetzt hier zum nachhören!

Wuppertal startet ein neues Bauprojekt: ein muslimischer Friedhof

Bericht: Kerstin Gebhard | Thema: 25 Architekturstudierende der bergischen Universität Wuppertal haben Entwürfe für einen muslimischen Friedhof veröffentlicht. Der Plan ist, den Friedhof 2018 fertig zu stellen.

„I do regret the past“ Deaf Havana auf der 97.1 im Interview

Bericht: Rebecca Wasinski | Thema: Gestern hat die Poprock-Band Deaf Havana bei uns vorbeigeschaut, über ihr neues Album „All These Countless Nights“ geredet und auch verraten, was in der Vergangenheit schief gelaufen ist.

Teil 1

Teil 2

Irgendwas mit Fussball? Nein, nicht irgendwas, DFB Pokal!

Bericht: Anni Stosberg | Thema: Wer ist noch im Rennen um den DFB Pokal? Habt ihr da den Durchblick? Falls nicht, dann hört rein. Danach habt ihr den Durchblick garantiert.

„Ich hab schon mehrere Tage meines Lebens damit verbracht Game Of Thrones zu gucken, und du?“

Bericht: Mathias Hendrix | Thema: Die Homepage Tiii.me rechnet für euch aus, wie viel Zeit ihr schon ins Seriengucken investiert habt. Ihr wollt es selbst mal ausprobieren? Dann klickt hier drauf.