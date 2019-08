insider am mittwoch / 31. juli

Der Juli zieht den Vorhang zu – natürlich nur stilecht mit einem insider! Der wird euch heute präsentiert von Julia Rieger.

Aufstieg des E-Sports

Interview von Julia Rieger mit Tobias Benz (E-Sport-Studiengangsleiter Hochschule für Angewandtes Management) | Thema: Virtueller Sport am PC oder der Konsole wird immer beliebter und auch finanziell immer lukrativer. Aber warum boomt der E-Sport gerade so? Und ist es ein Problem, dass aktuell so viele Minderjährige mitmachen?

„Hier könnte ihre Werbung stehen!“

Interview von Julia Rieger mit Prof. Hans-Georg Wolff (Wirtschaftspsychologe Universität Köln) | Thema: Werbung ist überall. Egal ob sie im realen Leben auf Plakatwänden herunter scheint oder als Pop-Up im Browser auftaucht. Aber was macht Werbung mit uns?

Sampling-Fragen

Bericht: Dennis Rettberg | Thema: Der europäische Gerichtshof hat diese Woche über einen Fall des Musiksamplings entschieden. Dabei wird ein Musikschnipsel eines Originalssongs ungefragt in einen anderen, neuen Song verwendet. Wir haben die Entscheidung untersucht. Wenn ihr über den Beitrag hinaus mehr zum Sampling wissen wollt – HIER findet ihr auch einen Podcast unserer Musiksendung soundskala zum Thema Sampling.

Korallen am Ende

Bericht: Janik Happ | Thema: Eine neue Studie aus Australien hat untersucht wie sich Extremwetter auf ein Ökosystem auswirkt. Darunter auch Korallenriffe. Das Ergebnis: teils hat das Wetter irreparable Schäden hervor gerufen.