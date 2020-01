insider am mittwoch / 22. januar

Dabei sein beim Tag der offenen Tür an der Hochschule Düsseldorf und gleichzeitig Live-Sendung aus unserem Studio. Wir haben für euch heute beides gemacht. In unserer Live-Sendung haben wir zum Tag der offenen Tür geschaltet und eben auch ein Interview mit der Präsidentin der HSD geführt. Außerdem haben wir uns mit Nachhaltigkeit beschäftigt. – im insider mit Laura Mertens

Prof. Dr. Edeltraud Vomberg beim Tag der offenen Tür

Interview: Carina Blumenroth mit Prof. Dr. Edeltraud Vomberg (Präsidentin Hochschule Düsseldorf) I Thema: Der Tag der offenen Tür findet jedes Jahr an der Hochschule Düsseldorf statt. Wir haben die Hochschul-Präsidentin Prof. Dr. Edeltraud Vomberg zu uns an den Stand eingeladen. Mit ihr haben wir u.a. über die Erwartungen an den Tag der offenen Tür, das Angebot für Studis (und Studieninteressierte) an der HSD und Pläne für die Zukunft der Hochschule gesprochen.

Nachhaltigkeit an Hochschulen

Bericht: Jana Gellert I Thema: An den Hochschulen in Düsseldorf spielt Nachhaltigkeit auch ein Rolle. Wir haben uns damit beschäftigt und mal geschaut, welche Angebote es so gibt.

Rat zur Klausurphase

Beitrag: Delband Nabizadeh I Thema: Für viele Studis stehen aktuell Klausuren, Prüfungen und Co an. Wir haben uns mit potentiellen Sorgen und Ängsten beschäftigt und ein paar Ratschläge dazu gesammelt.

