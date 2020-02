insider am mittwoch / 19. februar



In Europa wüten Stürme, in NRW wüten Sportfans, und in England wüten Kunstfeinde. Was noch so alles wütet und viel mehr – im insider mit Laura Mertens.

Dennis, Sabine, Chiara, Victoria,…

Bericht: Judith Deußen | Thema: Das Wetter spielt zurzeit ziemlich verrückt, es sind viele Stürme unterwegs. Warum das so ist, und wie es in den nächsten Tagen auch in Düsseldorf weitergehen kann, hört ihr hier.

Angriff auf die künstlerische Freiheit?

Bericht: Delband Nabizadeh | Thema: Am Valentinstag ist ein neues Kunstwerk an einer Hauswand in Bristol aufgetaucht. Das kommt vom Streetart Künstler Banksy. Jetzt sieht das Werk aber nicht mehr so aus wie vorher.

Aggressive Sportfans

Bericht: Lena Harjes | Thema: Im Sport kommt es immer wieder zu Angriffen von Fans auf Spielende. So jetzt auch beim Eishockey Derby. Auf Täterinnen und Täter warten meist harte Strafen.

Vom Dschungel bis in die Antarktis

Talk zwischen Laura Mertens, Judith Deußen und Delband Nabizadeh | Thema: Es gibt immer neue Reisetrends. Im Moment fahren viele Reiselustige in die Antarktis. Wir haben in der Redaktion geschaut welche Urlaube für uns außergewöhnlich waren.

Der insider in der snooze-edition immer von 9 bis 12 Uhr.