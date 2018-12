insider am mittwoch / 19. dezember

Welche Datenspur hinterlassen wir auf Amazon und was sind die Folgen? Außerdem schauen wir heute auf das ideale Trinkgeld für Serviceleistungen und öffnen ein Türchen im Adventskalender. Diese und weitere Themen gibt heute im insider mit Tim Neumann.

Daten, Daten, Daten auf Amazon

Interview von Tim Neumann mit Katharina Nocun (Bloggerin/Netzaktivistin) | Thema: Amazon speichert bei jedem Einkauf jede Menge Daten. Netzaktivistin Katharina Nocun wollte von Amazon wissen, was sie alles von ihr über die Jahre hinweg gespeichert haben.

tbc

Trinkgeld – ja oder nein? Und wenn ja, wie viel?

Interview von Tim Neumann mit Prof. Dr. Christian Stegbauer (Soziologe Uni Frankfurt) | Thema: Die Leistung ist eigentlich bezahlt, aber warum bezahlen wir eigentlich noch Trinkgeld? Wofür brauchen wir Menschen Trinkgeld aus soziologischer Sicht und inwieweit kann die 10 %-Norm bestätigt werden?

tbc

Adventskalender

Beitrag: Jonas Dirker | Thema: Auch heute haben wir wieder ein Türchen für euch geöffnet. Dieses mal an den Sporthallen der Heinrich-Heine-Universität.

Ein Käffchen genießen im Auge des Sturms

Bericht: Cigdem Ünlü | Thema: Einmal am Tag so richtig faul sein kann helfen, die Batterien wieder aufzuladen. Eine Studie zeigt, dass wir eigentlich auch Zeit dafür haben. Die Pause sollte nur bewusst in die Hand genommen werden.

Der insider immer werktags von 8 bis 11 Uhr.