insider am mittwoch / 18. märz

Das Corona-Virus beeinflusst momentan nahezu jeden Lebensbereich: Uni, Nebenjob, Freizeit – das und auch Themen frei von Corona heute im insider mit Lena Bauer.

Was tun gegen die Langeweile?

Bericht: Lea Rokitta I Thema: Um die Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen, werden wir jetzt viel Zeit zu Hause in den eigenen vier Wänden verbringen müssen. Damit keine Langeweile aufkommt, ist Kreativität gefragt.

Verdienstausfall im Nebenjob

Bericht: Lena Harjes I Thema: Viele arbeiten momentan aus dem Home-Office heraus. Doch diese Möglichkeit haben nicht alle. In einigen Nebenjobs kann das auch Verdienstausfall bedeuten.

Leben im Corona-Risikogebiet

Interview: Lena Bauer I Thema: Kreis Heinsberg ist Corona-Risikogebiet. Hier ist die Gefahr der Übertragung des Corona-Virus besonders hoch. Dennis Rettberg hat uns erzählt wie es sich gerade anfühlt, hier zu leben.

Warum wird „gehamstert“?

Bericht: Jana Gellert I Thema: Wo kriegen wir noch Seife und Toilettenpapier her? Leere Regale in den Supermärkten. Viele Menschen kaufen aktuell mehr ein als sie überhaupt benötigen. Was wird gekauft und was steckt psychologisch dahinter?

Bus, Bahn, Fahrrad oder Auto?

Bericht: Judith Deußen I Thema: Es gibt verschiedene Möglichkeiten von A nach B zu kommen. Für viele Studis steht mittlerweile das eigene Auto garnicht mal an erster Stelle.

The Big Moon

Bericht: Sonka Hinders I Thema: Die britische Band „The Big Moon“ hat dieses Jahr ihr zweites Album „Walking Like We Do“ herausgebracht. Wir haben mit ihnen darüber gesprochen.

Der insider in der snooze-edition immer von 9 bis 12 Uhr.