insider am mittwoch / 18. april

Heute geht es um so einiges: Wir sprechen über Joachim Gauck, der an der Campus ist, wie die Politik mit psychischen Krankheiten umgeht und ein Videospiel, dass in Düsseldorf produziert wurde! Also hört rein in den insider – heute mit Lena Bauer.



Deutschland als Einwanderungsgesellschaft

Bericht: Phoebe Köster | Thema: Joachim Gauck ist an der Heine-Uni und spricht über Deutschland. die Einwanderungsgesellschaft.

Die Düsseldorfer Zitronenbombe

Bericht: Kees Wiedig | Thema: Lemonbomb Entertainment ist ein Düsseldorfer Entwicklerstudio, dass von Studierenden gegründet wurde. Jetzt haben sie ein neues Videospiel heraus gebracht.

Wie umgehen mit depressiven Menschen?

Bericht: Sabrina Schnückel | Thema: Bayern plant in einem neuen Gesetzesentwurf anders mit psychischkranken Menschen um zugehen.

Der insider – immer werktags von 8-11 Uhr bei hochschulradio düsseldorf