insider am mittwoch / 14. august

Es wird magisch im insider: Bei Kartenspielen wie WIzard und Magic wird gezaubert. Bald steht die Deutsche Meisterschaft an. Das und mehr im insider mit Dennis Rettberg.

Wo landet unser Müll?

Bericht: Laura Mertens | Thema: Ein Sechstel des deutschen Mülls landet auf Deponien in Malaysia, Indien und Indonesien. Oft wird er dort verbrannt, so gelangen Schadstoffe in die Umwelt.

Zuckerdosis überschritten

Wissensbiss: Laura Mertens | Thema: Nicht nur in Süßigkeiten steckt Zucker. Daher ist es besonders schwer, im Auge zu behalten, wie viel man da eigentlich zu sich nimmt. Noch schwieriger ist es für Kinder. Für dieses Jahr haben Kinder im Schnitt ihre von der WHO empfohlene Dosis bereits überschritten.

Zaubern im Kartenspiel

Interview: von Dennis Rettberg mit Steffen Heß | Thema: Kartenspiele wie Wizard oder Magic haben mittlerweile viele Fans. An der HHU hat die Fachschaft Informatik gestern ein Wizard-Turnier veranstaltet. Der Gewinner oder die Gewinnerin fährt zur deutschen Meisterschaft. Steffen Heß hat das Turnier mit veranstaltet.

