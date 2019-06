insider am freitag / 7. juni

Die Erlösung ist nahe – zumindest die temporäre. Pfingsten steht nämlich an und damit auch ein weiterer freier Tag. Der insider – heute mit Dennis Rettberg.

Nachhaltige Stadt

Interview von Dennis Rettberg mit Prof. Anne van Rießen (Professorin Hochschule Düsseldorf) | Thema: Klimaschutz ist überall im Munde. Aber wie müssen sich Städte entwickeln um dem auch zu Trage zu kommen?

Rad fahren für den Wettbewerb

Interview von Dennis Rettberg mit Jörg Bukowski (Academic Bicycle Challenge Hochschule Düsseldorf) | Thema: Tour de France ist zwar erst im Juli – aber an der Hochschule Düsseldorf lässt sich bald auch so für einen Wettbewerb erradeln. Diese Woche hat nämlich die Bewerbung für die Academic Bicycle Challenge begonnen.

Studiproteste – Tiananmen und weltweit

Bericht: Yvette Schröder | Thema: 30 Jahre ist das Tiananmen Massaker in dieser Woche her. Studierende haben damals für mehr Demokratie protestiert und wurden gewaltsam niedergeschlagen. Wir haben auf die Zeit danach geschaut und welche Studiproteste es in der Gegenwart gibt.