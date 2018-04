insider am freitag / 6. april

Die Campi liegen in Trauer… die vorlesungsfreie Zeit geht so langsam zu Ende. Vor dem unausweichlichen Ende der Tage wo Reisen noch recht gut möglich waren, haben wir uns schon mal mit der Zukunft beschäftigt. Denn die könnten bald kürzer werden. Der insider – heute mit Phoebe Köster

Parkinsontag an der UKD

Interview von Phoebe Köster mit Dr. Lars Wojtecki (Uniklinikum Düsseldorf) | Thema: Parkinson ist eine Krankheit von der man oft hört, aber kaum versteht wie sie funktioniert. Was neue Forschungsergebnisse sagen und wie man mit der Krankheit umgeht will der Parkinsontag am Samstag klären.

Völlig losgelöst von der Erde

Bericht: Dennis Rettberg | Thema: In 3 1/2 Stunden von London nach New York fliegen? Vielleicht ja bald Realität – Die NASA lässt jetzt nämlich ein Flugzeug entwickeln, dass auch über Land mit Überschallgeschwindigkeit fliegen darf.

Frauen in Professuren

Bericht: Cate Thráinsson | Thema: Eine neue Übersicht des NRW-Wissenschaftsministeriums besagt, dass es zu wenig Frauen in Professuren an Hochschulen in NRW gebe. Wir haben deshalb mal auf die Situation in Düsseldorf geschaut.

Ein Pokemon als Band?

Interview von Julia Rieger mit Felix Bushe (Frontmann von Gengahr) | Thema: Pokémon-Nerds wissen es vielleicht noch: Gengar ist eigentlich eines der allerersten Pokémon vom Typ Geist und entwickelt sich aus Nebulak und Apollo. Ob das der Band Gengahr Anlass genug war, sich nach dem Pokémon zu benennen? Fakt ist: mit ihrem leicht psychedelischen Pop-Rock Sound kommen sie bei immer mehr Leuten an.