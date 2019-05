insider am freitag / 3. mai

Wählt um euer Leben! Ok… so direkt muss es nicht unbedingt sein. Aber die Europawahl ist schon wichtig. Und damit ihr auch wisst, wen ihr wählen sollt gibt es den Wahl-O-Mat. Der wird an der HHU nämlich erstellt und war heute zum Start auch Thema! Der insider am freitag – heute mit Dennis Rettberg.

An die Urnen, fertig, los!

Interview von Dennis Rettberg mit Constantin Wurthmann (Sozialwissenschaftler und Mitglied des Wahl-O Mat Teams der HHU) | Thema: Seit heute Mittag ist der Wahl-O-Mat online. Der wurde mit entwickelt von einer Forschungsgruppe der Sozialwissenschaften an der Heine Universität. Constantin Wurthmann ist einer der Verantwortlichen und hat uns erklärt, wie genau der Wahl-O-Mat funktioniert und welche Arbeit hinter der Erstellung des Wahl-O-Mats steht.

Quidditch für Muggel



Bericht: Laura Mertens | Thema: Quidditch – das Spiel der Zauberer und Hexen aus den Harry Potter Filmen auch in echt Spielen? Ohne fliegenden Besen? Das geht – bei den Düsseldorf Dementors. Laura Mertens hat sie beim Training besucht und sich die Spielregeln erklären lassen.

Slang der Straße

Bericht: Miriam Forys | Thema: Nicht nur Worte sprechen zu uns, sondern auch Plakate oder Graffiti. Die Stadtsprachenapp zeigt, wie und wo in Düsseldorf das funktioniert.



C/o pop in Köln

Bericht: Anni Stosberg I Thema: Am Mittwoch ist das diesjährige c/o-Pop-Festival gestartet. Bis Sonntag finden in Köln verschiedene Konzerte statt. Wir verraten euch, was die ersten Festival-Tage gebracht haben und was am Wochenende noch auf dem Programm steht.

Link zum Programm: https://c-o-pop.de/festival/programm/