insider am freitag / 3. februar

In Amerika fliegt am Sonntag wieder das Ei! Es ist nämlich wieder Zeit für den Super Bowl, also das Finale der größten American-Football Liga NFL. Das größte Einzel-Sportereignis der Welt war deshalb natürlich heute auch ein gesondertes Thema. Der insider – heute mit Dennis Rettberg.

Die Ruhe vor dem Sturm

Bericht: Dennis Rettberg | Thema: Bevor am Sonntag sich die Atlanta Falcons und die New England Patriots gegenüber stehen, haben sich die Mannschaften natürlich auch vorbereitet. Wie sehen die Vorzeichen aus?

Football für Einsteiger

Bericht: Dennis Rettberg | Thema: Football ist zugegebenermaßen etwas kompliziert. Dennoch kann man die Sportart schnell verstehen. Damit ihr beim Super Bowl mitreden könnt, haben wir euch nochmal die wichtigsten Regeln erklärt.

Coach’s Corner – Einschätzungen zum Super Bowl

Interview von Dennis Rettberg mit Thomas Seidel (Chef der Düsseldorf Bulldozers) | Thema: Was die Spieler erwarten ist mittlerweile klar. Aber was können wir von den Spielern erwarten? Diese Frage haben wir dem ehemaligen Footballspieler und jetzigem Chef der Düsseldorf Bulldozers, Thomas Seidel, geklärt. Außerdem hat es uns gesagt, ob die Vereine vom aktuellen Football-Hype profitieren können.

„Ihren Pass und ihr Facebook-Konto bitte!“

Bericht: Alexander Weiß | Thema: US-Präsident Trump hat einen Einreisestopp für Menschen aus 7 Ländern erlassen. Demnächst könnte es aber auch etwas geben, dass alle Menschen weltweit betrifft: es gibt nämlich immer mehr Bericht wonach verstärkt auch Social-Media-Konten eine Rolle spielen ob man einreisen darf.

Zum Sitzen verpflichtet

Bericht: Philipp Schübel | Thema: An der Universität Erfurt hat es diese Woche Streit um die Anwesenheitspflicht gegeben. Diese wollte die Leitung nämlich wieder einführen – gegen den Protest der Studierenden. Am Ende hat sich die Hochschulleitung durchgesetzt…

