insider am freitag / 3. august

Alles schwitzt… alles ächzt… der Sommer ist weiterhin in fester Hand. Wir haben uns im insider deshalb mal mit den größeren Rahmenbedingungen auseinander gesetzt. Der insider – heute mit Dennis Rettberg.

Klima im Wandel?!

Interview von Dennis Rettberg mit Hanna Wang-Helmreich (Klimaforscherin vom Klimainstitut Wuppertal) | Thema: Auf der ganzen Welt werden derzeit Wetterextreme registriert. Temperaturrekorde in Japan, Waldbrände in den USA, Monsun in Indien und auch bei uns ist irgendwie das Wetter nicht normal. Was sagt uns das für die aktuelle Klimapolitik?

Rock Gegen Rechts Festival

Interview von Dennis Rettberg mit Carina Schulz (Orga Team Rock gegen Rechts Festival) | Thema: Am Wochenende findet in Düsseldorf das Rock Gegen Rechts Festival im Volksgarten statt. Wir haben deshalb mit Carina Schulz über das Festival und die Verbindung von Musik und Politik gesprochen.

Regelstudienzeit adé?

Bericht: Katharina Birkenbeul | Thema: Ist die Regelstudienzeit wirklich noch zeitgemäß? Das hat die Goethe Universität in Frankfurt Tausende Studierende gefragt. Ergebnis: Die Regelstudienzeit wird tatsächlich oft überschritten aus allerlei Gründen.

Von Religion und Spiritualität

Interview von Tim Neumann mit James Veck-Gilodi (Sänger Deaf Havana) | Thema: Heute kommt das neue Album der PopRock-Band Deaf Havana raus. Wir haben mit Sänger James deshalb über Albumhintergründe, Religion und Spiritualität geredet.