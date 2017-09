insider am freitag / 29. september

Das lange Wochenende zum neuen Semester steht bevor und wir starten mit euch rein – der insider am Freitag mit Dennis Rettberg.

Ankommen

Interview von Dennis Rettberg mit Benjamin Irkens und Matthias Kaufmann (Feel At Home an der HHU) | Thema: Für Studierende aus Nicht-EU-Ländern ist das Einleben ins Studium besonders schwer. An der HHU will man diesen Menschen jetzt helfen mit einem neuen Programm.

Kulturanalysen

Interview von Dennis Rettberg mit miu (Künstler und Regisseur) | Thema: Die Empty Ballons Society ist ein Theaterstück, das von der Interaktion von Kulturen erzählt. Ein Beweis: das Stück wird parallel in Japanisch und Deutsch aufgeführt. Regisseur miu hat uns unter anderem verraten wie sich das zeigt.

Dunkel bis grau

Bericht: Katharina Birkenbeul | Thema: Das Wintersemester naht; inklusive möglicher Motivationsschwierigkeiten. Das ist auch unter dem Namen Winterdepression bekannt. Wir haben uns informiert was das und wie man sie bekämpft

Hollywood lässt grüßen

Bericht: Judith Mellon | Thema: „Hollywood Dreams“ waren diese Woche erfahrbar in Düsseldorf. Denn 5 Musical-Darstellerinnen und Darsteller haben diese Woche Kult-Soundtracks aus Hollywood Filmen auf die Bühne geschmettert. Wir waren für euch dabei.