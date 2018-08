insider am freitag / 27. juli

Unsere Themenwoche geht heute in den Endspurt. Dazu haben wir uns Mia Lohmann eingeladen. Sie hat uns auf das Thema Depressionen aufmerksam gemacht. Wir haben uns auch die Frage gestellt, wie es um Depressionen im Bereich Musik und Film steht. Außerdem haben wir über die MS Wissenschaft gesprochen.

Der insider – heute mit Lena Bauer.

Depression – kein Tabu-Thema

Interview: Lena Bauer mit Mia Lohmann I Thema: Mia hat uns vorgeschlagen über Depressionen zu berichten. Ihr ist es wichtig, dass das Thema und das Sprechen über Depressionen kein Tabu (mehr) ist. Das wollten wir umsetzen und haben darau nicht einfach „nur“ einen Beitrag gemacht, sondern eine ganze Themenwoche. Wir haben mit Ihr über das vermeintliche Tabu gesprochen.

Teil 1:

Teil2:

Affektive Erkrankungen am LVR Klinikum

Interview: Anni Stosberg mit Dr. Milenko Kujovic (Leiter Zentrum für affektive Erkrankungen am LVR Klinikum) Thema: Was sind überhaupt affektive Erkrankungen und welche Angebote gibt es dazu am LVR Klimnikum? Darüber haben wir mit Dr. Milenko Kujovic gesprochen.

Teil 1:

Teil 2:

LVR Klinikum – Kinder- und Jugendpsychiatrie



Interview: Dennis Rettberg mit Frau Dr. Petra Walger I Thema: Auch Kinder und Jugendliche betreffen Depressionen. Für Dr. Walger gehört das zum Berufsalltag. Wir haben mit ihr über Depressionen bei Kindern gesprochen.

MS Wissenschaft in Düsseldorf

Interview: Lena Bauer mit Beate Langholf I Thema: Die MS Wissenschaft legt in Düsseldorf an. Sie ist ein Ausstellungsschiff mit dem Ziel Wissenschaft. In der Ausstellung geht es um „Arbeitswelten der Zukunft“.

Depressionen im Musikbuisness

Beitrag: Nadine Klein I Thema: Laut einer Statistik der britischen Organisation „Help Musicians“ erkranken Musikerinnen und Musiker im Schnitt drei Mal häufiger an Depressionen als Personen aus anderen Berufsfeldern. Wir haben eine Psychologin gefragt, warum das so sein könnte. (IV mit Cathy Kremerius, Psychologin)

Psychologische Beratung an Hochschulen

Bericht: Marina Peters I Thema: Die Düsseldorfer Hochschulen bieten kostenlos psychologische Beratung an und können eine erste Anlaufstelle für Studis mit Problemen sein.

Selbsttests für Depression im Internet

Bericht: Marina Peters I Thema: Im Netz gibt es viele Selbsttests zum Thema Depressionen. Was fragen solche Tests und wie seriös sind sie? Wir haben den Test gemacht.

Depressionen in Film und Fernsehen

Bericht: Cate Thrainsson I Thema: Das Thema Depressionen und andere psychische Erkrankungen spielen in den Medien eine immer größere Rolle. Die richtige Darstellung spielt aber eine entscheidende Rolle.