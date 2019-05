insider am freitag / 24. mai

Der insider am Freitag mit Gaming, Musikbesuch und einer ganzen Menge unison – heute mit Dennis Rettberg

Konichiwa!

Interview von Dennis Rettberg mit Roman von der Wiesche (Stadt Düsseldorf) | Thema: Morgen findet wieder der Japan-Tag statt. Wir haben aufs Programm voraus geschaut!

Einer für alle?!

Bericht: Laura Mertens | Thema: Instagram, Whatsapp und Facebook gehören allesamt zum Facebook Konzern. Künftig will Facebookchef Mark Zuckerberg die Messengerdienste der drei zu einer Meta-App zusammen fassen. Um gegen diese Monopolmacht vorzugehen, fordert zB SPD-Spitzenkandidatin Katarina Barley einen Messengerdienst, um alle Anbieter zu vereinbaren.

Gaming im Aufbruch

Interview von Dennis Rettberg mit mit Moritz Renkes (Initiator E-Sport an der HHU) | Thema: Zum Feierabend eine Runde FIFA oder League of Legends. So entspannen sich viele gern. Das Ganze gibt’s aber auch professionell und mit Wettbewerben – E-Sport. Mittlerweile absolut zum Trend geworden und das auch an Hochschulen. Moritz Renkes möchte auch an der HHU ein E-Sport Team von Studierenden durchsetzen. Dennis Rettberg hat mit ihm gesprochen.

Früher Sonntag…ähem… Freitagmorgen

Interview von Dennis Rettberg mit der Band Darjeeling | Thema: Mit ihrem Song „Early Sunday Morning“ ist Darjeeling aktuell in unserem Programm ziemlich prominent. Die Wuppertaler Band is einer der neusten Geheimtipps der NRW Musikszene. Dennis Rettberg hat mit ihnen über ihre Musik und ihre Geschichten, die sie damit erzählen, gesprochen.

Unison

Bericht: Laura Mertens | Thema: Heute startet das Unison Festival an der Hochschule Düsseldorf. Damit wollen die Studis den abgeschlossenen Umzug der letzten vier Jahre feiern. Laura Mertens hat die Infos zur Organisation und dem Line-Up.

John Wick 3

Bericht: Jonas Dirker | Thema: Keanu Reeves ist als John Wick in der gleichnamigen Action-Reihe zurück. Teil 3 ist jetzt im Kino, weshalb wir für euch reingeschaut haben