insider am freitag / 23. august

In Düsseldorf wird geschlemmt: am Wochenende findet das Gourmet-Festival auf der Königsallee statt. In London hingegen wird die Speisekarte reduziert: da gibt es an der Uni ab September der Umwelt zu liebe kein Rindfleisch mehr – das und mehr im insider mit Cigdem Ünlü.

Gourmet-Festival in Düsseldorf

Interview von Cigdem Ünlü mit Frank Hartmann | Thema: Am Wochenende wird das Wetter schön. Wer sich aber trotzdem gegen das übliche Grillen entscheiden möchte kann dem Gourmet-Festival auf der Kö einen Besuch abstatten.

No Beef no more

Beitrag: Felix Otte | Thema: An der Uni in London gibt es ab September kein Rindfleisch mehr. Die Uni will damit ein Zeichen setzen für den Klimaschutz und zeigen, dass Sprechen darüber nicht reicht sondern Handeln nötig ist.

Sommerkurse an der HHU

Beitrag: Madeleine Berning | Thema: An der Heine-Uni ist vorlesungsfreie Zeit. Das heißt aber nicht, dass es keine Kurse gibt. Unter anderem gibt es Deutschkurse im Rahmen der Sommerkurse.

Gamescom? Nein danke

Kommentar: Laura Mertens | Thema: Aktuell läuft die Gamescom in Köln. Kollegin Laura Mertens hat sie kommentiert.