insider am freitag / 21. dezember

Insider is coming to town! Es ist der letzte insider vor Weihnachten und damit auch der letzte in 2018, bevor wir im neuen Jahr wieder auf der Matte stehen. Dementsprechend geht es heute natürlich auch viel um Weihnachten. Der insider – heute mit Judith Mellon!

Adventskalender – Home Edition

Bericht: Julia Rieger | Thema: Im Rahmen unseres Adventskalenders schauen wir jeden Tag auf eine andere Tür an den Hochschulen, die oftmals für viele verschlossen bleibt. Für unsere letzte Tür sind wir tatsächlich gar nicht so weit gegangen. Wir können sogar sagen: wir sind irgendwie zuhause…

Kunst in der Stadt

Bericht: Miriam Forys | Thema: In einem Blockseminar der Germanistik an der HHU wird an einer App gearbeitet. Diese soll Touren zu urbanen Sehenswürdigkeiten in Düsseldorf ermöglichen um die Sprache der Stadt zu entschlüsseln. Stadtsprachenapp nennt sich das ganze.

Weihnachtstradition weltweit

Bericht: Jonas Dirker | Thema: Weihnachten wird überall anders gefeiert. Wir haben deshalb Düsseldorfer Studierende aus aller Welt zu Weihnachtstraditionen befragt.