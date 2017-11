insider am freitag / 17. november

Es ist Freitag und damit so gut wie Wochenende. Wir hatten das für euch, was ihr für das Wochenende braucht. Gesprochen haben mit Regisseur Guillermo Calderón, über seine Produktion „Mateluna“ gesprochen. Außerdem gab es Hintergrundinformationen zu dem „International Students Day“ gesprochen.

Regisseur Guillermo Calderón

Interview: Dennis Rettberg mit Guillermo Calderón I Thema: In Chile hat es bis zum Ende der 1980er Jahre eine Diktatur gegeben. Viele junge Menschen engagierten sich im bewaffneten Kampf gegen das Militärregime. In seiner Inszenierung geht Guillermo Calderón der Frage nach, was Schuld und Gerechtigkeit in der Post-Pinochet-Ära bedeuten und untersucht das Verhältnis von künstlerischem Handeln und politischer Gewalt.

International Students Day

Beitrag: Lea Rokitta und Catherine Thrainsson I Thema: Der 17.11. ist „International Students Day“. Wir haben uns mit den Hintergründen beschäftigt.

Filmfest

Beitrag: Benno Bongaertz I Thema: Das Filmfest Düsseldorf läuft im Moment. Unser Reporter Benno war am Donnerstagabend mit dabei.

Wissensbiss

Beitrag: Catherine Thrainsson I Thema: Am 16. Juni 2014 beanspruchte Jeremiah Heaton, aus Abbington in Virginia, das letzte (einigermaßen) bewohnbare Stück Land auf der Welt, „Bir Tawil“, als sein eigenes kleines Königreich, nur damit seine damals sieben jährige Tochter Emily eine echte Prinzessin werden konnte.

