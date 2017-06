insider am freitag / 16. juni

Heute ging es unter anderem um Konzerte und Bücher, aber auch um Fußball und passend zu den Sommermonaten auch um Roaminggebühren. Wir haben darüber gesprochen, was ihr bei eurem nächsten Urlaub beachten solltet.

Das alles im insider mit Maxi Rieger.

Tanzbare Musik

Beitrag: Judith Mellon | Thema: Zara Larsson war zu Besuch in Köln. Redakteurin Judith war dabei und berichtet von dem Konzert.

Veganer Käse braucht anderen Namen

Beitrag: Katharina Birkenbeul | Thema: Der Europäische Gerichtshof hat beschlossen, dass es irreführend ist, wenn vegane und vegetarische Produkte tierische Namen haben. Hier sind alle Infos zusammengefasst.,e

Typ mit beeindruckender Stimme

Beitrag: Catherine Kremius | Thema: Coheed And Cambria, eine amerikanische Band, war am Mittwoch in Köln. Redakteurin Cathy war dabei und berichtet vom Konzert.

Fußball, Fußball, Fußball

Beitrag: Judith Mellon | Thema: Der Confed-Cup startet morgen in Russland. Es ist quasi eine Generalprobe für die WM im nächsten Jahr. Doch das Turnier ist gar nicht so beliebt.

Insta auch im Urlaub

Beitrag: Katharina Birkenbeul | Thema: Die Roaminggebühren im Ausland fallen weg. Aber es gibt doch noch einige Tücken, die ihr im Urlaub beachtet solltet.

Frauen in der Weltgeschichte

Beitrag: Christine Kostka | Thema: Ein Buch, das die Weltgeschichte komplettiert. Hier wird auch die Rolle der Frau eingebracht.

Der insider immer wertags von 9 bis 11 Uhr.