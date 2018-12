insider am freitag / 14. dezember

Der Countdown läuft… noch 10 Tage bis Heiligabend. Damit öffnet sich auch in unserem Adventskalender ein weiteres Türchen. Diesmal stehen wir vor einem sehr wichtigen Ort an der Heinrich-Heine-Universität. Und trotzdem reisen wir heute auch nach Brasilien. Wie das möglich ist? Ihr hört es im insider am Freitag – mit Tim Neumann!

Hilfe im Regenwald

Interview von Tim Neumann mit David Niklas Jansen (Student an der Heinrich-Heine Universität) | Thema: Für eine ehrenamtliche Organisation ist David regelmäßig in Brasilien. Sein Ziel: Bäume pflanzen um Tiere zu retten.

Gute Biofilme, schlechte Biofilme

Bericht: Dennis Rettberg | Thema: Biofilme sagen euch jetzt vielleicht nicht wirklich was, spielen in unserem Leben aber trotzdem eine wichtige Rolle. Wir haben sie sogar im Körper! Forschende von der HHU waren jetzt an einer Studie dazu beteiligt.

Slam-Time

Bericht: Lea Rokitta | Thema: Heine – Dichter, Denker Kämpfer hieß gestern der Poetry Slam von KUBUS und dem Kulturreferat des AStAs an der Heine-Universität. Wir haben mit der Siegerin gesprochen und nochmal resümiert.

Wuff!

Interview von Carina Blumenroth mit Martin Rütter (Hundetherapeut und Comedian) | Thema: Martin Rütter ist mit seinen Fernsehsendungen und Bühnenprogrammen zu Hunden nicht mehr aus der Medienlandschaft wegzudenken. In Kürze ist er auch in Düsseldorf und hat mit uns gesprochen!

Teil 1

Teil 2

Adventskalender

Bericht: Carina Blumenroth | Thema: Was steckt hinter der Tür am 14. Dezember? Vielleicht eine wichtigsten auf dem Campus der Heine-Universität. Das Rektorat der Heine-Universität!