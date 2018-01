insider am freitag / 12. januar

Die erste Sendewoche 2018 geht für den insider in den Endspurt. Wochenende haben wir aber trotzdem noch nicht gemacht. Wir haben über „Awareness“ in Island und den Abschluss der Awarenessweek gesprochen. Außerdem waren wir für euch vorab bei Holiday on Ice und haben uns die aktuelle Show Atlantis angeschaut. Natülich gab es für euch auch das, was ihr für einen guten Start in das Wochenende braucht. insider mit Dennis Rettberg

Awareness in Island

Bericht: Cate Thrainsson I Thema: In Island sind vor über vierzig Jahren Frauen nicht zur Arbeit, sondern auf die Straße gegangen. Dabei ging es um Gleichberechtigung.

Holiday on Ice Atlantis

Bericht: Julia Rieger I Thema: In Düsseldorf dreht es sich wieder um Holiday on Ice. Die neue Show nennt sich Atlantis. Wir haben uns das Ganze für euch angeschaut.

Es ist Januar

Bericht: Cate Thrainsson I Thema: Der Januar ist frei von Weihnachtsdeko und dazu auch ein bisschen grau und kalt. Im Grunde keine guten Karten für den Monat. Aber trotzdem haben wir mal recherchiert, was vielleicht doch wissenswert ist.

Liebe Awareness-Week

Bericht: Lena Bauer I Thema: Die Awareness-Week endet heute. Mit dem Ende der Woche ist das Thema aber nicht unwichtig. Wir haben einen Brief geschrieben.

der insider – montags bis freitags immer von 8 bis 11 Uhr!