insider am freitag / 11. august

Wohnen in der Großstadt ist schon eine Herausforderung an sich, aber erst recht nochmal wenn man eine Wohnung noch sucht. In Heidelberg machen ein paar Studierende es deshalb anders und besitzen quasi ein eigenes Wohnheim. Für uns heute ein Thema des insiders am Freitag – heute mit Rebecca Wasinski und Dennis Rettberg

Wohnen studentisch organisiert

Interview von Rebecca Wasinski mit Nicolai Ferchl (Collegium Academicum Heidelberg) | Thema: Das Collegium Academicum in Heidelberg ist ein besonderes Wohnheim. Es wird nämlich komplett selbständig von Studierenden betrieben.

Spannungen zwischen Nordkorea und den USA

Bericht: Dennis Rettberg | Thema: Die Krise zwischen Nordkorea und die USA spitzt sich weiter zu. Aber wie ist es soweit gekommen und wie wahrscheinlich ist eine schnelle Deeskalation?

Google Is Watching You

Bericht: Katharina Birkenbeul | Thema: Seit dieser Woche ist der digitale Sprachassistent Google Home auf dem Markt. Ein Gerät, dass per Sprachsteuerung fast alles für euch regeln. Aber das bringt auch Nachteile und Risiken mit sich.

