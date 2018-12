insider am donnerstag / 6. dezember

Am Nikolaus-Tag schauen wir in unsere Stiefel, lesen aus einem Buch über Obdachlosigkeit und öffnen das nächste Türchen an unserem adventskalender – diese und weitere Themen im insider mit Philip Gercer.

Digitale Lehre an Hochschulen

Interview von Philip Gercer mit Prof. jörg Niemann (Professor an der Hochschule Düsseldorf) | Thema: Alles wird digitaler – auch die Hochschulen. Prof Niemann wurde für ein digitales Projekt ausgezeichnet und erklärt, was digitale Lehre ausmacht.

Kinderbuch über Obdachlose

Interview von Philip Gercer mit Sebnem Aydinözü (Studentin an der Hochschule) | Thema: Kinderbücher handeln von Tieren, netten Geschichten und von Obdachlosigkeit – zumindest im neuen Kinderbuch „Die Unsichtbaren“.

Warum stopfen wir uns Süßigkeiten in die Stiefel?

Bericht: Laura Mertens | Thema: Am 6. Dzemeber ist Nikolaus-Tag – natürlich. Aber wie kommt man auf die Idee, sich Geschenke und Süßigkeiten in die Stiefel zu stecken?

Handschuh statt Blindenstock

Bericht: Laura Mertens | Thema: Ein Student aus Köln hat einen Handschuh entwickelt, mit dem man quasi sehen kann. Wir erklären, wie der Handschuh funktioniert.

tbd

adventskalender am 6. dezember

Bericht: Laura Seithümmer | Thema: Wir machen Tag für Tag Türen auf dem Campus auf. Unsere heutige Tür ist aber nicht auf dem, sondern eher unter dem Campus.

