insider am donnerstag / 23. november

Weihnachtszeit ist Glühweinzeit. Und die startet heute in Düsseldorf ganz traditionell mit dem Weihnachtsmarkt. Zwischen den Seminaren an der Uni ist aber Wasser woh die bessere Getränkewahl. An der Hochschule Düsseldorf gibt es jetzt für Studierende Wasserspender, sogenannte Sodajets. Champagner hingegen gab es gestern Abend bei der Verleihung des Gründerpreises NRW. Das und mehr im insider mit Anni Stosberg.

Alle Jahre wieder

Bericht: Laura Seithümmer | Thema: Glühwein, Eierpunsch, gebrannte Mandeln, Maronen, ein Riesenrad, eine Eislaufbahn und und und. Das bietet der düsseldorfer Weihnachtsmarkt, der heute startet.

Happy Thanksgiving!

Moderation: Anni Stosberg | Thema: Heute steht es an: das Fest des Truthahns, das Fest, das für manche Amerikanerinnen und Amerikaner wichtiger ist als Weihnachten: Thanksgiving!

Wasser für alle!

Interview: Anni Stosberg mit Simone Fischer (Hochschule Düsseldorf) | Thema: An der Hochschule Düsseldorf sorgen jetzt Wasserspender – sogenannte Sodajets – für einen ausgewogenen Wasserhaushalt der Studierenden.

Und was nun?

Interview: Anni Stosberg mit Prof. Marschall (Heine-Uni) | Thema: Die Sondierungsgespräche sind gescheitert, irgendwie muss es trotzdem weitergehen. Aber wie?

And the winner is …

Bericht: Philipp Schübel | Thema: Einmal jährlich werden erfolgreiche Start-Ups mit dem Gründerpreis NRW ausgezeichnet. Gestern Abend war es wieder so weit.

