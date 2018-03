insider am donnerstag / 22. märz

Vorlesungen über Youtube ganz bequem zu Hause verfolgen, das geht. Wir haben darüber mit einem Professor gesprochen, der sich für seine Studis filmt. Bei uns ging es aber auch um Organspende und Studi-„Buddys“. Das alles im insider mit Philip Gercer und Sonka Hinders.

Guckst du online…

Interview von Philip Gercer mit Prof. Dr.-Ing. Martin Bonnet (Maschinenbauprof an der TH Köln) | Thema: Der Professor lädt Videos von seinen Vorlesungen hoch, die sich die Studis dann immer ansehen können. Durch das Verfahren hat sich die Durchfallqoute minimiert.

Organspende

Beitrag: Carina Blumenroth | Thema: Im Gespräch ist ein neues Anreizsystem, das Menschen, die selbst bereit sind Organe zu spenden, zu belohnen, falls die ein Organ brauchen sollten. Doch dazu gibt es auch Kritik.

Die Veränderung von Tomb Raider

Beitrag: Dustin Heye | Thema: Tomb Raider hat sich in den letzten Jahren verändert. Sowohl im Film, als auch in den Spielen. So richtig vergleichen kann man das nicht.

Miet den Studi!

Interview: Sonka Hinders | Thema: Die Uni Bremen hat ein Begleitsystem für Studis entwickelt, bei dem Erstis von Studis aus höheren Semestern an die Hand genommen werden.

Der insider in der snooze-edition immer von 9 bis 12 Uhr.