insider am donnerstag / 17. august

Morgen ist es wieder soweit – das Leben hat einen Sinn! Die Bundesliga beginnt. Natürlich ist das auch ein Thema für uns heute. Ansonsten geht es noch um einen Studiengang für Gamedesign und eine App für Raumakkustik. Der insider – heute mit Cigdem Ünlü und Florian Pustlauk.

Bundesliga – die Fakten

Beitrag von Philipp Schübel | Thema: Ein Wochenende ohne Bundesliga….wird es erstmal nicht mehr geben! Der Ball rollt ab morgen wieder. Wir erklären, was in der neuen Saison wichtig wird.

Bundesliga – die alternativen Fakten

Beitrag von Philipp Schübel und Florian Pustlauk | Thema: Die Deutsche Meisterschaft ist so offen wie selten. Also im Rennrodeln oder Yu-Gi-Oh. Im Fußball ist alles klar – die Bayern werden es doch eh. Über den Sinn und Unsinn der kommenden Saison haben Philipp und Florian Gedanken gemacht.

„Was mit Gaming studieren“ – das geht!

Beitrag von Kristina Gorytzka | Thema: Ihr wollt Gaming zu Eurem Beruf machen? Dann könnt ihr Gamedesign an der Hochschule für Mediadesign studieren. Wir stellen euch diesen außergewöhnlichen Studiengang mal genauer vor. Mehr zum Studiengang findet ihr hier.

Mit einer App die Raumakkustik messen

Interview von Cigdem Ünlü mit Prof. Karsten Voss (von der Bergischen Uni Wuppertal) | Thema: Raumakkustik messen kann ganz einfach sein – mit der der App „AcouCheck“. Mitentwickler Prof. Karsten Voss erklärt die Funktionen. Mehr Infos zur App findet ihr hier.

Die Gamescom steht vor der Tür

Beitrag von Kristina Gorytzka | Thema: Es wird wieder das große Highlight in der Computerspiele-Welt – die Gamescom 2017 beginnt in der nächsten Woche. Was so wichtig wird, welche Stargäste vorbei schauen und was sonst noch dazu gehört, erklärt die Gamescom-Veteranin Kristina.

Der insider – immer werktags von 10 bis 14 Uhr.