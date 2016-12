insider am donnerstag / 15. dezember

Ein Grau in Grau sehen wir heute um und über Düsseldorf – wir im insider halten mit kunterbunten Themen dagegen und sorgen dafür, dass bei dem trüben Wetter die Vorweihnachtsstimmung nicht verloren geht. Der Geburtstag von Hundertwasser, ein Gespräch mit Samy Deluxe, Aufregung über den Düsseldorfer Ordnungsdienst und mehr – im insider mit Carina Blumenroth und Anni Stosberg!

Auf den Spuren des Flows

Beitrag: Anni Stosberg| Thema: Die HipHop-Academy ist ein Projekt des Fachs Musikpädagogik an der Bergischen Uni Wuppertal. Dr. Oliver Kautny ist der Leiter. Er forscht nicht nur zur Rapmusik, sondern lockt auch immer wieder prominente Gastdozierende an die Uni.

Freestylische Vorlesung – Samy Deluxe an der Uni Wuppertal

Interview: Anni Stosberg | Thema: Dass seine Musik auch Gegenstand der Wissenschaft ist, freut Samy Deluxe sehr. Uns hat er verraten, wie Flow-Experimente an der Uni ablaufen, wie sein Jahr mit Tabaluga und Co. war und warum er Angst vor seinem Konzert am Samstag im zakk hat.

Interview Teil I

Interview Teil II

Happy Birthday, Hundertwasser!

Beitrag: Carina Blumenroth | Thema: Der Maler Hundertwasser hätte heute Geburtstag gehabt. Grund genug, mal an ihn und seine Kunst zu erinnern.

Fifty Fifty versus Ordnungsamt

Beitrag: Julia Rieger | Thema: Viele Menschen verdienen sich mit dem Verkaufen der Zeitung Fifty Fifty ein bisschen Geld dazu. Jetzt wird dem Ordnungsdienst der Stadt Düsseldorf vorgeworfen, Verkäuferinnen und Verkäufer der Zeitung absichtlich schlecht zu behandeln und zu diskriminieren.

„Mami, Mami, ich hab‘ eine 1!“

Beitrag: Phoebe Köster | Thema: Immer häufiger werden gute Noten an Schüler und Schülerinnen vergeben – und das in ganz Deutschland. Der Deutsche Lehrerverband kritisiert das jetzt.