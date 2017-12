insider am donnerstag / 14. dezember

Feels like Semesterferien – zumindest, wenn wir auf den Veranstaltungskalender auf den Campi und in Düsseldorf schauen.

Wir sagen euch, was vor allem heute geht und vor allem wo.

Das und mehr im insider ab 8 Uhr im insider mit Laura Seithümmer!

Widerstand bei Rheinmetall während der NS-Zeit

Interview von Laura Seithümmer mit Historiker Stefan Mühlhausen | Thema: Heute Abend spricht Stefan Mühlhausen über Rheinmetall im Dritten Reich und den Widerstand während der NS-Zeit.

Interview von Laura Seithümmer mit Dr. Joachim Schröder, Erinnerungsstätte Alter Schlachthof | Thema: Der Vortrag von Stefan Mühlhausen findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Erinnern heißt Handeln“ statt.

Bilk un Benrath ermitteln

Interview von Laura Seithümmer mit Felix Strüven | Thema: „Schüsse auf den Weihnachtsengel“ heißt das Live-Hörspiel, an dem unter anderem Felix Strüven beteiligt ist. Was am Donnerstag in der Butze geboten wird, hat er uns vorab erzählt.

Ein Mann als Sekretär?

Interview von Cigdem Ünlü mit Prof. Dr. Lothar Michael, Dekan der juritischen Fakultät an der HHU | Thema: Wie werden Frauen in juristischen Fällen dargestellt? Damit beschäftigt sich eine neue Studie. Mit Prof. Michael haben wir über geschlechterbezogene Stereotype gesprochen.

