insider am donnerstag / 13. dezember

Am Geburtstag von Heinrich Heine schauen wir mal genauer auf einen der berühmtesten Söhne der Stadt. Außerdem öffnen wir weiter fleißig Adventskalender-Türchen – im insider mit Julia Rieger.

Adventskalender am 13.12.

Bericht: Tim Neumann | Thema: Wir öffnen für euch Türen auf den Campi der Düsseldorfer Hochschulen und gucken, was dahinter steckt. Heute gucken und hören wir hinter eine Tür auf dem UKD-Gelände.

Heinrich Heine – Dichter, Denker, Kämpfer?!

Interview von Carina Blumenroth mit Luca Schuster (Moderator des Poetry-Slams) | Thema: Luca studiert Medizin an der Heine-Uni und leitet durch den heutigen Poetry-Slam „Heinrich Heine – Dichter, Denker, Kämpfer?!“. Wir haben mit ihm darüber geredet, was ihn mit Literatur, Schauspiel und mit Heinrich Heine verbindet.

Flüge vergleichen mal anders

Bericht: Laura Mertens | Thema: Wenn ihr das nächste Mal einen Flug bucht, dann könnt ihr versuchen, nicht nur möglichst viel Geld zu sparen, sondern auch CO2. Die Unterschiede, was den Schadstoffausstoß betrifft, sind bei verschiedenen Airlines nämlich sehr groß.

Lieber Heinrich Heine…

Beitrag: Laura Mertens | Thema: Redakteurin Laura hat Heines Geburtstag zum Anlass genommen, ihm einen Brief zu schreiben und sich seinen Lebensweg mal genauer anzugucken.

Lucia-Fest

Bericht: Katharina Meyer | Thema: Licht und Freude in der dunklen Jahreszeit – Am 13. Dezember wird das Lucia-Fest gefeiert. Der Brauch ist vor allem in Schweden üblich und erinnert an die Lichterkönigin Lucia.

der insider – montags bis freitags immer von 8 bis 11 Uhr!