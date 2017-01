insider am donnerstag / 12. januar

Morgen ist schon fast Wochenende! Im insoder haben wir heute ein paar Tipps, was man da machen kann – Zocken oder doch Theater? Außerdem verraten wir euch, warum Veganerinnen und Veganer auch bei Gemüse auf die Herkunft achten sollten. Der insider – heute mit Carina Blumenroth und Anni Stosberg.

Zocken an der Universität

Interview von Carina Blumenroth mit Stephan Gocht | Thema: Die Hochschulgruppe eSports United Karlsruhe an der TU Karlsruhe betriebt e-Sport – also ein sportlicher Wettkampf in Computerspielen. Was genau die Studierenden in der Gruppe mchen und was die Ziele der Gruppe sind, das hat Stephan Gocht uns im Interview erklärt.

Facebook vs Fake-News

Beitrag: Phoebe Köster | Thema: Facebook will härter gegen Fake-News vorgehen. Dafür wurde jetzt das Facebook-Journalism-Projekt vorgestellt. Meine Kollegin Phoebe Köster weiß, was das Projekt beinhaltet und wie es umgesetzt werden soll.

Our House, in the middle of the Street..

Beitrag: Julia Rieger | Thema: Das Theaterstück „Auerhaus“ hatte am Samstag im Düsseldorfer Schauspielhaus Premiere. Das Stück handelt von Jugendlichen, die ihren selbstmordgefährdeten Freund unterstützen. Was der Song „Our House“ von Madness damit zu tun hat und wie das Stück war, das könnt ihr hier nachhören.

Ist mein Gemüse eigentlich vegan?

Beitrag: Carina Blumenroth | Thema: Bio-Gemüse muss nicht zwangsläufig vegan sein. Denn der Dünger wird manchmal teilweise aus Tierknochen hergestellt. Wie man erkennt, ob Gemüse vegan ist, das hat Carina Blumenroth recherchiert.

