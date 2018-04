insider am donnerstag / 12. april

Seit 30 Jahren lernen Studis, wie sie Literatur richtig übersetzen, seit vergangenem Montag läuft das Semester an der Heine-Uni mit sehr skurrilen Kursen, seit vielen Jahren nehmen viele die Pille – diese und weitere Themen im insider mit Saskia Schlesinger.

30 Jahre Literaturübersetzen

Interview von Saskia Schlesinger mit Dr. Vera Gerling (Akademische Rätin am Institut für Romanistik an der Heine-Uni) | Thema: Seit 1988 können Studis in Düsseldorf „Literaturübersetzen“ studieren. Der Geburtstag wird mit einer Fachtagung gefeiert.

Ziemlich skurril

Glosse: Tim Neumann | Thema: Neues Semester, neue Kurse – im Vorlesungsverzeichnis schlummern einige ziemlich skurrille Kurse: Tim Neumann hat durchs Vorlesungsverzeichnis durchgeblättert und sein persönliches Best-Of zusammengestellt.

Die Pille

Kommentar: Julia Rieger und Tim Neumann | Thema: Viele nehmen die Pille, darüber gesprochen wird fast nicht. Dabei gibt es genügend Anlass. Julia Rieger und Tim Neumann sprechen darüber.

der insider – montags bis freitags immer von 8 bis 11 Uhr