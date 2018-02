insider am dienstag / 6. februar

Heute geht es heute um Medizin, Kultur, Lifestyle, Politik und Literatur. So erfahrt ihr warum Tennis gegen Parkinson hilft und wie Jugendliche an das Thema Kultur in Düsseldorf herangeführt werden. Der insider – heute mit Julia Rieger!

Tennis gegen Parkinson

Interview von Julia Rieger mit Herrn Professor Dr. med. Alfons Schnitzler (Ärztlicher Leiter Klinik für Neurologie, UKD) | Thema: Körperliches Training kann bei Parkinsonerkrankten zu einer Vebesserung ihrer kognitiven Fähigkeiten wie z.B. das räumliche Gedächtnis führen.

Alkohol in Maßen kann gesund sein

Bericht: Saskia Schlesinger | Thema: Rotwein hat einen positiven Einfluss auf unser Herz-Kreislauf-System. Außerdem können Toxine, die mit Alzheimer in Verbindung gebracht werden, gesenkt werden.

Mit Herzblut

Interview von Julia Rieger mit Marvin Wittiber (1. stellvertretender Jugendratssprecher in Düsseldorf) | Thema: Düsseldorf will Jugendliche für Kultur begeistern. Dafür wurden acht Kulturbotschafterinnen und -botschafter bestimmt – und es gibt ein ziemlich gutes Programm.

Was sagt die SPD – Ja oder nein?

Interview von Julia Rieger mit Dr. Gregor Zons | Thema: Wer bis heute Abend Mitglied der SPD wird, kann beim Mitgliederentscheid mitbestimmen. Wie haben mit einem Parteienforscher darüber gesprochen, wie die Abstimmung ausgehen könnte.

Gedichtinterpretation modern

Interview von Julia Rieger mit Dr. Henning Heske | Thema: In seinem Buch „Fensterschau“ interpretiert Heske verschiedene Texte von Autorinnen und Autoren aus NRW – garantiert spannender als im Deutschunterricht. Auch Texte von Heinrich Heine sind dabei.

Heute ist der internationale Tag gegen weibliche Genitalverstümmelung

Bericht: Julia Rieger | Thema: Der Tag wurde von den Vereinten Nationen aufgerufen und soll auf die Menschenrechtsverletzungen gegen Mädchen und Frauen aufmerksam machen.

