insider am dienstag / 30. mai

Es ist der Tag nach der großen Hitze – und nicht nur wir im warmen Studio sind froh über die leichte Abkühlung. Es ist also wieder an Bewegung zu denken! Deswegen sind auch die Tischtennis-WM und das Fahrrad fahren ein Thema. Der insider – heute mit Nadine Klein.

Vorbildliches Fahrrad fahren soll ausgezeichnet werden

Beitrag von Mathias Hendrix | Thema: Wer in Düsseldorf vorbildlich Fahrrad fährt, soll künftig von der Polizei ausgezeichnet werden. Wie ihr die Belohnung – ein reflektierendes Band – bekommen könnt, erfahrt ihr hier.

Aktionstage Nachhaltigkeit

Interview von Nadine Klein mit Milan Loose (von der Universität Witten-Herdecke) | Thema: Deutschlandweit gibt es zahlreiche Projekte in dieser Woche zum Thema Nachhaltigkeit. Auch die Universität Witten-Herdecke beteiligt sich mit einem ausführlichen Programm. Im Interview erzählt Mitorganisator Milan, wie es zu dieser Teilnahme gekommen ist und was Studis sonst noch für eine bessere Nachhaltigkeit tun können.

Auftakt der Tischtennis-WM in Düsseldorf

Beitrag von Florian Pustlauk | Thema: Es wird ernst für die internationale Tischtennis-Elite! Gestern wurde die Weltmeisterschaft in den Düsseldorfer Messehallen eröffnet, heute stehen die ersten wichtigen Duelle an. Wir geben euch einen kleinen Überblick, was und wer bei den Titelkämpfen wichtig wird.

Forschungsreise im Sea Life

Beitrag von Mathias Hendrix | Thema: Im Sea Life können Unterwasserwelten bewundert werden. Im Juni und Juli gibt es eine besondere Aktion, um auch Biologie-Interessierte anzusprechen – selbst wenn das Fach nicht studiert wird.

Was bringen Ein- und Zwei-Cent-Münzen?

Beitrag von Florian Pustlauk | Thema: Italien will die beiden kleinsten Cent-Münzen abschaffen. In Deutschland wird noch penibel drauf geachtet – Redakteur Florian nervt das aber und hat eine Art Abschiedsbrief an die Münzen verfasst.

