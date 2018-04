insider am dienstag / 24. april

Heute ist der internationale Tag des Versuchstieres – wir haben das zum Anlass genommen, uns ausführlicher mit dem Thema auseinanderzusetzen. Außerdem: In Düsseldorf gibt es so viele Pendlerinnen und Pendler wie in keiner anderen Stadt in Deutschland! Ist ja auch ne tolle Stadt, oder? Das alles und noch mehr gibt es heute im insider mit Philip Gercer.

Tierversuche – ein umstrittenes Thema

Moderation: Philip Gercer | Thema: Tierversuche sind umstritten – ab wann können sie vertetbar sein? Und wie sieht es mit der Transparenz aus?

Interview von Philip Gercer mit Norbert Robers (Pressereferent der Uni Münster) | Thema: Die Uni Münster hat sich ein ethisches Leitbild zu Tierversuchen gegeben. Wie sieht das in der Praxis aus und warum werden Tierversuche in der Wissenschaft genutzt?

Interview von Philip Gercer mit Dr. Gaby Neumann von „Ärzte gegen Tierversuche“ | Thema: Der Verein „Ärzte gegen Tierversuche“ setzt sich gegen Tierversuche ein. Warum sie dagegen sind und wie der Verein arbeitet, hört ihr hier.

Auf nach Düsseldorf

Bericht: Philipp Schübel | Thema: Laut einer Studie kommen sehr viele Pendelnde jeden Tag nach Düsseldorf – nämlich etwa 200.000. Eine andere Studie kommt zu einem anderen Ergebnis, aber fest steht: gependelt wird echt viel.

Süßstoff ja oder nein?

Bericht: Julia Rieger | Thema: Eine neue Studie zeigt, dass Süßstoffe den Stoffwechsel beinflussen können. Die Ergebnisse sind aber nicht unbedingt auf Menschen übertragbar.

Polizeigesetz in NRW

Bericht: Philip Schübel | Thema: In NRW soll ein neues Polzeigesetz verabschiedet werden. Der Inhalt wird stark diskutiert.