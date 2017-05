insider am dienstag / 23. mai

Vom Himmel strahlt die Sonne, aus dem Radio unsere Moderatorin Nadine Klein!

Ab 8 Uhr gehts im insider um Arbeiterkinder, Spin-Offs von Serien und das jüdische Leben heute!

Dazu gibt’s Infos aus der Welt und vom Campus und natürlich Tipps für Mensa und Freizeit!

„Denn Menschen, die mit Vorurteilen leben, leben eigentlich nicht auf dieser Welt“

Interview: Nadine Klein mit Prof. Dr. Efrat Gal-Ed vom Insitut für Jüdische Studien| Thema: Die Aktionswoche „Bücher bauen Brücken“ macht auf das Leben jüdischer Menschen heute aufmerksam. Tatsächlich sind viele Juden und Jüdinnen nach wie vor Diskriminierung und Gewalt ausgesetzt.

Bloß aufgewärmte Suppe oder eine tolle neue Geschmacksrichtung?

Bericht: Mathias Hendrix | Thema: Von gut laufenden Serien werden immer häufiger sogenannte Spin-Offs produziert. Berühmtes Beispiel ist die US-Serie „Better call Saul“, die ihren Ursprung in „Breaking Bad“ hat. Und auch andere erfolgreiche Serien werden ausgekoppelt und weitererzählt.

„Man merkt es an vielen kleinen Sachen während des Studiums“

Interview: Nadine Klein mit Silke Tölle-Pusch von Arbeiterkind.de | Thema: Was sind eigentlich Arbeiterkinder? Wir haben darüber gesprochen, was sie auszeichnet, welche Probleme es nach wie vor gibt und wie die Situation in NRW aktuell ist.