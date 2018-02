insider am dienstag / 20. februar

Heute sprechen wir über die Umwandlung von Abfall zu Energie und mit den Vulvarines über #notheidisgirl. Außerdem haben wir die Indie Pop Band OK Sweetheart zu Gast- der insider mit Carina Blumenroth.

Wie durch Abfall Energie gewonnen wird

Interview von Carina Blumentoth mit Jürgen Resch (Gründer des Startups Wmoove) | Thema: Das Startup Wmoove möchte Unternehmen mit Minimüllversorgungsanlagen versorgen, damit sie Energie gewinnen können.

Student der RSH Joaquim Santos Simões gewinnt Gitarristen Wettbewerb in Spanien

Interview von Carina Blumenroth mit Joaquim Santos Simoes (Student der RSH) | Thema: Joaquim hat schon mit acht Jahren das Gitarrespielen gelernt. Mit 15 hat er ein Kompositionsstudium aufgenommen.

Die Frontfrau der US- Indie Pop Band OK Seetheart singt über Beziehungen

Interview von Carina Blumenroth mit Erin Austin (Frontfrau der Band OK Sweetheart) | Thema: US-Sängerin Erin Austin verarbeitet ihre Beziehungen in ihren Songs.

Turbulente Zeiten in der SPD

Bericht: Saskia Schlesinger | Thema: Andrea Nahles möchte die Nachfolgerin von Martin Schulz werden und ist momentan auf GroKo Tour. Es gibt intern jedoch viel Kritik gegen die GroKo.

Olympia 2018: Die Schattenseiten des Sports

Bericht: Saskia Schlesinger | Thema: In Südkorea wurden die ersten Dopingfälle bekannt. Am Samstag wird entschieden, wie mit diesen umgegangen wird.

Kostenlos Bus und Bahn fahren? Vielleicht ist bald kostenlos möglich

Bericht: Cagla Yilmaz | Thema: Die Stickstoff und Feinstaubwerte werden vor allem in Großstädten regelmäßig überschritten. Jetzt wird über einen kostenlosen Nahverkehr diskutiert. Außerdem steht das Urteil über ein mögliches Dieseverbot in Großstädten an.

