insider am mittwoch / 17. mai

Am Mittwoch war der bisher schönste Tag des Jahres. Wir haben uns aber nicht nur mit dem Wetter beschäftigt, sondern auch mit einer alternativen Möglichkeit – während des Studiums – Zeit im Ausland zu verbringen. Außerdem haben wir über ein Alkohlverbot in Innenstädten gesprochen.

Der insider – heute mit Lena Bauer.

Ausland während des Studiums

Interview: Lena Bauer mit Alessa Brings (Studentin und bald Absolventin an der Heinrich-Heine-Universität) I Thema: Ein Auslandsaufentalt und praktische berufliche Erfahrungen sind gerne auf dem Lebenslauf gesehen. Innerhalb der Regelstudienzeit sind solche Dinge nicht immer realisierbar. Zu dem klassischen Auslandssemester gibt es einige Alternativen. Eine Alternative ist ein Praktikum im Ausland.

Burka verboten

Beitrag: Lea Jager I Thema: In Österreich ist es nicht mehr erlaubt, sich in der Öffentlichkeit vollzuverschleiern. So dürfen zum Beispiel keine Burkas mehr getragen werden. Ab Oktober müssen in der Öffentlichkeit vollverschleierte mit einer Strafe rechnen. Das Ganze ist Teil des sogenannten Integrationspakets. Wir haben über mögliche Folgen in und für Deutschland gesprochen.

Alkoholverbot in Innenstädten

Beitrag: Nicolai Hammes I Thema: Viele Städte wollen Alkoholabhängige aus den Innenstädten vertreiben. In Duisburg gibt es deswegen seit Dienstag ein Alkoholverbot in der Innenstadt. Es darf dort kein Alkohol auf der offenen Straße konsumiert werden. Andere Städte gehen damit anders um und haben unterschiedliche Projekte ins Leben gerufen.

Lieber Sommer

Beitrag: Lea Jager I Thema: Am Mittwoch war der wetter- und temperaturtechnisch bisher schönste Tag des Jahres. Das Wetter soll und kann bitte so bleiben.

Der insider. Immer werktags zwischen 8 und 11 Uhr.