gesundfunk am montag / 9. april

Na gut, über Verhütungsmittel haben wir ja dann doch alle mal gesprochen oder gelesen – im guten Sexualkundeunterricht in der Schule kommt man und frau um das Kondom und die Banane kaum herum. Das beliebteste Verhütungsmittel scheint heute, über 50 Jahre nach der Markteinführung, die Pille zu sein. Über die Pille, Gefahren und auch Alternativen sprechen wir im gesundfunk, ab 18 Uhr mit Anni Stosberg!

Die Pille – Der sichere Spitzenreiter mit Risiko

Interview von Anni Stosberg mit Oberärztin Priv. Doz. Dr. Brigitta Karbowski, Universitätsfrauenklinik Düsseldorf | Thema: Über die Pille haben viele nur vages Halbwissen. Außerdem ranken sich um das Medikament einige Mythen und Märchen. Wir klären, was an Risiken, schöner Haut oder Depressionen durch die Pille dran ist.

Teil 1

Teil 2

Teil 3

Die Pille aus männlicher und weiblicher Sicht

Zwiegespräch von Julia Rieger und Tim Neumann | Thema: Die Pille ist längst nicht nur ein gesundheitliches Thema, sondern auch eines zwischen den Geschlechtern. Wie sieht der Mann das mit dem kleinen Wundermedikament? Und warum teilen sich nicht mehr Paare die Kosten der Pille?

Die Pille des Mannes – Verhütung just for men

Beitrag: Cigdem Ünlü | Thema: Was die Pille angeht, steht die Frau voll in der Verantwortung – auch in Sachen Verhütung beim Geschlechtsverkehr. Doch was kann man(n) tun? Welche Methoden sind nur Männern vorbehalten und wie funktionieren die?

Kleine Pille, Hormonparty im Körper

Beitrag: Maximilian Köster | Thema: In der ach so kleinen Anti-Baby-Pille steckt ganz schön viel Östrogen und Gestagen. Wie diese Hormone im weiblichen Körper arbeiten, erklärt Max Köster mal Schritt für Schritt.

Und jetzt ihr!

Umfrage: Cigdem Koc | Thema: Für viele ist die Pille das beste Verhütungsmittel, weil sie einfach und bequem anzuwenden ist. Aber was ist noch so bekannt zur Pille? Und welche Alternativen kennen wir überhaupt? Cigdem Koc hat sich auf dem Campus umgehört!

Der gesundfunk – immer montags ab 18 Uhr!