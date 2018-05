gesundfunk am montag / 7. mai

Der Mai steht ganz im Zeichen von Zähnen und Zahngesundheit – letztere wünschen wir uns doch alle, aber nicht allen ist sie gegönnt.

Was wir für gute Zähne tun können, was passiert, wenn die eigenen Zähne nicht mehr reichen und was der dentale Horror schlechthin ist, hört ihr ab 18 Uhr im gesundfunk mit Cigdem Ünlü!

Über minimalinvasive Eingriffe, Engery-Drinks und Behandlungen im Ausland

Interview: Cigdem Ünlü mit Dr. Johannes Boldt, Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik am Uniklinikum Düsseldorf | Thema: Mit Dr. Boldt sprechen wir über Trends in der Zahnprothetik, Tipps für die Mundhygiene und darüber, warum Behandlungen im Ausland vielleicht günstiger sind, aber nicht besser sein müssen.

Teil 1

Teil 2

Aus technischen Gründen können wir leider nicht alle Beiträge der Sendung hier hochladen. :(

Der gesundfunk – immer montags ab 18 Uhr!