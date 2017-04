gesundfunk am montag / 3. april

Man könnte sie schon fast als Volkskrankheit bezeichnen: von Diabetes sind in Deutschland knapp 10 Millionen Menschen betroffen – also fast jede 8. Person. Grund genug für uns, Diabetes mal genauer unter die Lupe zu nehmen – und zwar mit der Hilfe von Experten, Betroffenen und natürlich eurer Meinung.

Diabetes – wer ist sie und wenn ja, wie viele?

Interview: Cigdem Ünlü mit Prof. Dr. Karsten Müssig, stellvertretender Direktor für Diabetologie und Endokrinologie am UKD und Leiter des Klinischen Studienzentrums am Deutschen Diabetes Zentrum | Thema: Diabetes hat viele Gesichter, genauer gesagt vier. Am häufigsten treten die Typen I und II auf. Die Genetik kann eine Rolle spielen, aber auch Übergewicht und falsche Ernährung.

„Das offensichlichste Anzeichen ist, dass man häufig auf Toilette rennen muss-ist quasi wie so ein Durchlauferhitzer.Man ist nur am trinken und dann musst du nur pinkeln die ganze Zeit.“

Interview: Cigdem Ünlü mit Niklas Wolff | Thema: Über 90 Prozent der Diabetes-Erkrankten leiden am Typ II. Niklas hat Diabetes Typ I und erzählt, wie er mit der Krankheit umgeht und wie der Alltag mit Diabetes aussieht.

Nicht bei der Polizei genommen wegen Diabetes

Beitrag: Cigdem Ünlü | Thema: Fast jeder in unserem Umfeld kennt wen, der wen kennt, der an Diabetes leidet. Auch Studierende auf dem Campus haben Diabetes-Storys, die sie uns erzählt haben.

Der Herr des Insulins: die Bauchspeicheldrüse

Beitrag: Maximilian Köster | Thema: Diabetes ja oder nein – viel hängt von der Bauchspeicheldrüse und dem Hormon Insulin ab. Das 15 cm lange Organ hat ziemlich wichtige Aufgaben zu tun.

Mit der Schwangerschaft kommt die Zuckerkrankheit

Beitrag: Anni Stosberg | Thema: Diabetes ist eine gar nicht mal so seltene Begleiterscheinung einer Schwangerschaft. Die sogenannte Gestationsdiabetes kann aber vor allem für Ungeborene gefährlich werden.

