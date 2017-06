gesundfunk am montag / 12. juni

Ufftata, das Studium kann ganz schön schlauchen. Manchmal ist es nur ein Referat, dass uns stresst.Oft sind es aber auch Prüfungen, aber auch der Druck, den andere und wir selbst uns machen.

Was wir gegen Stress tun können, wann es gefährlich wird und wer auch Stress wegen des Studiums hat, das haben wir mal für euch rausgefunden.

Der gesundfunk zum Thema Stress im Studium – ab 18 Uhr mit Cigdem Ünlü!

Wichtig: Familie, Freunde und Spaß

Interview: Anni Stosberg mit Dipl. Psychologe und MPH Dr. Thomas Muth | Thema: Stress ist ein unspezifisches Symptom – aber worauf eigentlich? Dr. Thomas Muth weiß, wie man dem eigenen Stress entgegenwirken kann und wann es Zeit ist, sich Hilfe zu suchen.

„Depressives Verhalten haben wir alle“

Interview: Cigdem Ünlü mit Dipl. Psychologin Angelika Wuttke, Beraterin am SSC | Thema: Ein offenes Ohr in einem vertraulichen Rahmen finden Studierende im Studierenden-Service-Center an der Heine-Uni. Angelika Wuttke erzählt, mit welchen Herausfoderungen und Problemem Studis zu ihr kommen.

Stress im Studium: Auch Hochschulpersonal ist betroffen

Bericht: Anni Stosberg | Thema: Auch Angestelle im Hochschulbetrieb sind tagtäglich Stress ausgesetzt. Schuld sind beispielsweise die Konukurrenz um Drittmittel und die befristeten Beschäftigungsverhältnisse. Mit Prof. Dr. Nico Dragano, Direktor des Institus für medizinische Soziologie, haben mir darüber gesprochen.

Klick, klick, klick – der Depri-Selbsttest im Netz

Bericht: Max Köster | Thema: Mal eben googlen, was ich hab – das machen viele Menschen, wenn sie sich krank fühlen. Max Köster hat ausprobiert, wie Selbsttests zu Depressionen funktionieren und was da so rauskommt.

Einfach mal Rücksicht nehmen!

Umfrage: Cigdem Ünlü | Thema: Wir wollten von euch mal wissen, ob ihr Menschen kennt, die traurig und antriebslos sind und wie ihr mit diesen Menschen umgeht.

Wie wär’s mal mit nem Digital-Detox?

Bericht: Cigdem Ünlü | Thema: Sich traurig, überfordert und gestresst zu fühlen, dass passiert vielen Leuten. Gegen diese Zustände könnt ihr selber aktiv etwas tun – hier ein paar Tipps!

