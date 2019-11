folge 6: Jo Schuttwolf und „U-Turn Welcome“

In der neuen Folge spricht Moderatorin Carina Blumenroth mit Autor Jo Schuttwolf über die Werbebranche und über den Roadmovie „U-Turn Welcome“. Darin gibt es drei Handlungssträge, die sind an drei Hauptfiguren gezeichnet. Oberthemen sind die Fragen nach dem Was wäre wenn? und das einfach mal machen.

das literaturverzeichnis auf der 97.1