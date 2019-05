folge 4: lina kaiser

In dieser Folge hat Julia Besuch: Lina Kaiser ist Autorin und hat an der Heinrich-Heine-Universität studiert. Inzwischen hat sie ihr drei Bücher veröffentlicht. Lina schreibt über lesbische Liebesgeschichten und hat ihren eigenen Blog: auf frauverliebt schreibt sie über ihre Erfahrungen und Beobachtungen als lesbische Autorin und will für mehr Sichtbarkeit für lesbische Frauen und die LGBT-Community sorgen. Wie sie das mit ihren Büchern, ihrem Blog und ihrem Podcast schafft, hört ihr hier!