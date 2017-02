die unerkannte lego-fledermaus / filmfrequenz vom 8. februar

Moderatorin: Kessy Gebard

The LEGO Batman Movie

Abenteuer, Animation, Komödie | USA, Dänemark 2017 | Regie: Chris McKay | mit den Stimmen von (u.a.): Luke Mockridge, Erik Range | Kino-Start: 9. Februar 2017 | Trailer | rezensiert von: Mathias Hendrix

Fifty Shades Of Grey 2 – Gefährliche Liebe



OT: Fifty Shades Of Grey 2: Fifty Shades Darker | Romanze, Drama, Erotik | USA 2017 | Regie: James Foley | Darsteller/-innen (u.a.): Daktoa Johnson, Jamie Dornan, Bella Heathcote | Kino-Start: 9. Februar 2017 | Trailer | rezensiert von: Ines Alberti

Den Sternen so nah



OT: The Space Between Us | Romanze, Science-Fiction, Drama | USA 2017 | Regie: Peter Chelsom | Darsteller/-innen (u.a.): Asa Butterfield, Britt Robertson, Carla Gugino | Kino-Start: 9. Februar 2017 | Trailer | rezensiert von: Andrea Santrau

Hidden Figures – Unerkannte Heldinnen



OT: Hidden Figures | Drama, Biografie | USA 2016 | Regie: Theodore Melfi | Darsteller/-innen (u.a.): Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe | Kino-Start: 2. Februar 2017 | Trailer | rezensiert von: Andrea Santrau

Operation Anthropoid



OT: Anthropoid | Historie, Thriller, Kriegsfilm | Großbritannien, Tschechien, Frankreich 2016 | Regie: Sean Ellis | Darsteller/-innen (u.a.): Cillian Murphy, Charlotte Le Bon, Jamie Dornan | DVD-Start: 27. Januar 2017 | Trailer | rezensiert von: Jessica Schäfers