Vom 31. August bis zum 1. September heißt es bei uns „vom Medienhafen ans Lagerfeuer“! Es findet nämlich das Campfire Festival in Düsseldorf statt. Wir sind live mit dabei und senden insgesamt 15 Stunden live vom Festivalgelände. An den zwei Festivaltagen sprechen wir mit Menschen aus Journalismus, Medien und Co. und bringen euch das Festival live in’s Radio. Außerdem stellen wir euch die Highlights hier zum „Nachhören“ und „Nachschauen“ zur Verfügung.

Das Campfire Festival ist das Festival für Journalismus und digitale Zukunft. In diesem Jahr findet es zum dritten Mal statt. Standort ist direkt vor dem Landtag NRW. In mehr als ein Dutzend Programmzelten wird dort nicht nur über Journalismus informiert; es wird diskutiert, Kontakte ausgetauscht und viel viel mehr. Veranstaltet wird das Festival von CORRECTIV – Recherchen für die Gesellschaft.

Auch am zweiten Tag waren bei uns viele unterschiedliche Menschen zu Gast. Thematisch haben wir auch an diesem Tag über Politik, Medien und Kultur gesprochen.

Neben vielen Interviews haben wir zahlreiche Livemomente eingefangen. Wir haben für euch die Festivalstimmung On-Air gebracht. Dabei haben wir live vom Gelände geschaltet, unterschiedliche Orte besucht, Besuchende befragt, Blicke in andere Zelte geworfen und vieles mehr.

Blick auf den Tag, das Festivalgelände und Location

Eröffnungsveranstaltung am ersten Tag

Ein Blick ins Zelt der Friedrich-Ebert-Stftung

Kulinarisches für die Mittagspause

Diese Seite befindet sich noch im Aufbau. Bald findet ihr hier noch viele weitere Beiträge und Mitschnitte.

