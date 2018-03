brandneu auf der [97.1] – die songs im porträt

Jede Woche bringt euch hochschulradio düsseldorf neue Musik in euer Radio. Wir spielen für euch sowohl die angesagteste Musik aus dem Kosmos der Alternativ-Szene als auch die besten Newcomer und Geheimtipps. Damit ihr auch wisst wer die Künstler und Künstlerinnen hinter den Songs sind, die wir zurzeit häufiger spielen, wollen wir euch hier unsere allerneusten Songs etwas näher vorstellen.

Angie McMahon – Missing Me

In Deutschland noch ein weitgehend unbeschriebenes Blatt, konnte die Singer-Songwriterin Angie McMahon in ihrer Heimat Australien schon viele Fans gewinnen. Zuletzt ging sie sogar mit der Indie-Rock Senkrechtstarterin Alex Lahey auf Tour. Ihr ganz großes Alleinstellungsmerkmal ist dabei vor allem ihre tiefe Stimme

Das Paradies – Discoscooter

Wer auf den ersten Blick vermutet, dass hier ein Song über eine Kirmes entstanden ist, sollte vielleicht etwas näher zuhören. Florian Sievers alias Das Paradies lässt in seinem neuen Song Disco Scooter nämlich durchaus nachdenklich über die Auf’s und Ab’s des eigenen Lebens stimmen.

L.A. Salami – Jean Is Gone

Ja, der Name des Künstlers ist vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig, aber wer L.A. Salami zuhört, bemerkt sofort die anschmiegsame Stimme mit ziemlich britischem Akzent. Jean Is Gone is dabei ein stimmungsvoller Song für den Frühling

Pale Waves – Heavenly

Mit ihrer starken Schminke im Gesicht und ihren poppigen 80er-Klänge gelten Pale Waves als weibliches Pendant zu den mittlerweile ziemlich großen The 1975. Kommt auch nicht von ungefähr: dessen Frontmann ist ein Mentor von Pale Waves.

Foster The People – Sit Next To Me

Es gibt oftmals den Fluch des ersten großen Hits. Die Liste von Bands, die einen großen Song im Radio platziert haben und diesen Erfolg nie wiederholen konnten ist lang. Foster The People hatten mit Pumped Up Kicks vor Jahren genau so einen Song. Sit Next To Me aus ihrem neuen Album zeigt: sie können es noch. Und: der Song dürfte wohl der erste sein der ein Video aus Instagram-Posts ist.

K. Flay – Giver

Ladies and Gentlemen… wir präsentieren eine Nominierte für den Grammy 2018! Obwohl in Deutschland eher ein Geheimtipp war K.Flay z.B. dieses Jahr für den besten Rocksong nominiert. Giver ist eine neue Single aus ihrem letzten Album Everywhere Is Somewhere und zeigt warum.

Belle & Sebastian – Poor Boy

Seit den 90er Jahren machen Belle & Sebastian zusammen Musik. Ihren Namen haben sie von einer französischen Kinderserie genommen. Obwohl ihre Songs ziemlich verträumt sind und wohl auch für Kinder geeignet wären, sind sie auch für Erwachsene zu empfehlen.

LEIDER NOCH KEIN OFFIZELLES VIDEO ERHÄLTLICH

Courtney Barnett – Nameless, Faceless

Letztens hat sie erst noch mit dem War On Drugs-Gründer Kurt Vile ein Album aufgenommen. Courtney Barnett gönnt sich aber trotzdem keine Pause. Im Mai kommt ihr 2. Soloalbum „Tell Me How You Feel“ raus und wenn es so wird wie die erste Single, dann lässt sich eins sagen: es wird lässig rockig.

Nilüfer Yanya – Thanks 4 Nothing

Ob man in Großbritannien das Ü auch so schön aussprechen kann? Wir werden es sehen. Nilüfer Yanya ist zurzeit eine DER Newcomerinnen auf der Insel. Sie kombiniert sanften Pop mit leichten Urban-Einflüssen. Wobei die Modedesigner*innen in dem Video wohl eine klare Lieblingsfarbe haben

Charlotte Gainsbourg – Sylvia Says

Charlotte Gainsbourg gilt mittlerweile als Grand Dame des französischen Pops. Ihr erstes Album hat sie schon mit 15 Jahren in der 80er Jahren rausgebracht. Liegt auch nahe wenn der Vater die Legende Serge Gainsbourg ist. Bekannt dürfte sie nicht nur aus der Musik sein: sie ist auch international agierende Schauspielerin

LEIDER NOCH KEIN OFFIZIELLES VIDEO ERHÄLTLICH

Die Nerven – Niemals

Der deutsche Post-Punk kommt wieder zurück! Auf dieser Welle reitet auch die Band Die Nerven, die bereits 2015 z.B. in den Campuscharts für viel Furore gesorgt hat. Ein bisschen Gesellschaftskritik ist in den Songs dabei auch immer mal dabei.

LEIDER NOCH KEIN OFFIZIELLES VIDEO ERHÄLTLICH

Rejjie Snow – Charlie Brown feat. Anna of the North

Charlie Brown ist eigentlich eine bekannte Figur aus den Peanut-Filmen. Der irische Rapper und Produzent Rejjie Snow und die norwegische Sängerin Anna of the North fungieren daraus aber einen erfrischend anderen Song um die harten Themen des Lebens. Es gibt Trash-Talk aber auch eine Passage, die als Aussage zu Polizeigewalt verstanden werden kann.

MGMT – Me And Michael

Wenn es Songs gibt, bei denen einen förmliche Schulterpolster aus der Jacke wachseln und sich die Jahre zur Dauerwelle kräuseln, dann der hier: Me And Michael des US-Duos MGMT ist eine Hommage an den Pop der 80er ohne klischeehaft zu werden. Das Video ist passenderweise ein kleiner Kurzfilm, skurril und obendrauf ziemlich humorvoll

Muse – Thought Contagion

Seit fast 20 Jahren sorgen Muse für soliden Stadion-Rock, der immer neue Wege beschreitet. Eine neues Album steht im Raum, obwohl Sänger Matt Bellamy das so noch nicht ganz bestätigen will. Es sei in Arbeit. Thought Contagion ist die 2. neue Single seit dem letzten Album Drones und greift visuell in eine Mixtur aus Zurück in die Zukunft und Superheldenfilme.

Our Girl – Our Girl

Ein Geheimtipp kommt momentan aus dem englischen Brighton! Die Shoegaze-Gruppe Our Girl ist momentan noch ziemlich unbekannt und tourt vor allem in England in etwas kleineren Veranstaltungsstätten. Vielleicht kommt bald der Durchbruch. Sie treten bald beim großen SXSW-Festival in Amerika auf.

LEIDER NOCH KEIN OFFIZIELLES VIDEO ERHÄLTLICH